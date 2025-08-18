Derrumbes complican tránsito en tramo carretero Uruapan–Infiernillo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Michoacán emitió una alerta vial por derrumbes y deslaves registrados en la carretera Carapan–Playa Azul, específicamente en el tramo Uruapan–Ent. Infiernillo, del kilómetro 122+000 al 124+500.

De acuerdo con la dependencia, el material desprendido permanece sobre la superficie de rodamiento, por lo que la circulación vehicular se mantiene con paso alterno en la zona.

Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones, atender las señales viales, respetar los límites de velocidad y mantenerse atentos a posibles actualizaciones sobre el estado del tramo.

Estas condiciones se deben al clima lluvioso que ha prevalecido en recientes días en aquella zona del estado.