Derrumbe cierra totalmente autopista Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Michoacán informó sobre el cierre total a la circulación en la autopista Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas, específicamente en el tramo Uruapan–Nueva Italia, a la altura del kilómetro 111.

El cierre se debe al retiro programado de material derivado de un derrumbe, en el marco de los trabajos de ampliación de la vía, por lo que autoridades viales exhortaron a los conductores a respetar los señalamientos, atender las indicaciones del personal en la zona y conducir con precaución.

Hasta el momento no se han informado rutas alternas, sin embargo, la SICT recomendó a los usuarios planear con anticipación sus traslados y mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre la reapertura del tramo.

RYE-