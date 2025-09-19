Derrama crediticia en Tacámbaro supera los 32 mdp: Sí Financia

Se acordó generar capacitación en inclusión y educación financiera para empresas y emprendimientos locales, así como dar seguimiento puntual a la operatividad de los créditos otorgados.

La promoción de programas prioritarios como Fuerza Mujer, que brinda financiamiento a mujeres en sectores que van desde el comercio hasta las pequeñas y medianas empresas, fue uno de los focos principales de atención, a través de financiamientos desde los tres mil hasta los dos millones de pesos con tasas de interés más bajas que la banca comercial.

Este esquema de colaboración refuerza la alianza entre el gobierno estatal y los municipios para orientar y dispersar recursos crediticios de manera estratégica, consolidando así el desarrollo económico de Tacámbaro.

BCT