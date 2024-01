Deporte, cultura y jóvenes, prioridades para garantizar estabilidad en Apatzingán: regidora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sandra Olimpia Garibay, regidora del municipio de Apatzingán, aseguró que el impulso al deporte y a la cultura, así como a los jóvenes son las prioridades que permitirán garantizar la estabilidad de su municipio, lo anterior, tras recordar que desde que inició la presente administración se ha enfocado a trabajar en estos aspectos.

En ese sentido, adelantó que para este 2024 impulsará un evento internacional de folklore, en donde se espera la visita de representantes de Chile y Costa Rica, del cual Apatzingán será una de las sedes ya que el evento recorrerá varios municipios de la entidad como Maravatío, Morelia y Pátzcuaro.

Además, de que continuará con el apoyo al torneo anual de volleyball octubrino, un torneo de carácter en donde incluso se ha tenido la representación de ciudades de estados aledaños como Celaya, aunque también participan municipios como Uruapan, Morelia, Pátzcuaro, Buenavista, Lázaro Cárdenas y Tepalcatepec.

“Parte de que tengamos de repente las situaciones críticas es porque no llevamos deporte, cultura, no llevamos algo y el que tengamos un festival o un torneo estatal le estamos apostando no solo a los jóvenes, le estamos apostando al turismo, a cambiar la imagen del municipio, a la zona hotelera, al comercio, es algo que para mí se conjuga perfectamente y por ello lo he hecho”, señaló.

En ese sentido, consideró que, aunque hay avances en materia de seguridad, se debe seguir trabajando al respecto a través de la educación, el deporte y la cultura.

“Yo creo que va avanzando y se tiene que avanzar más y se va a seguir, es por ello que se tiene que apostar a la cultura, a la educación al deporte, a la salud, porque también por eso tenemos temas de esta talla, porque no le apostamos a crear jóvenes que desde niños agarren un balón y no un arma, un deporte y no estén en el celular, expuestos al complicado factor de las redes sociales”.

A la par, la regidora emanada de MORENA, recordó que durante 2023 realizó diversas gestiones para apoyar a la ciudadanía en temas de salud, así como en entregas de sillas. Además, de que en la temporada invernal también entregó alrededor de 800 cobijas a habitantes de las colonias más vulnerables del municipio, así como más de mil 200 despensas en apoyo a aquellas familias que se enfrentan a dificultades ante la compleja situación económica actual.

Finalmente, Olimpia Garibay se comprometió a continuar trabajando de la mano con la ciudadanía y a seguir recorriendo las colonias de su municipio para atender las principales demandas de la gente.

