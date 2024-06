Denuncias presentadas por gobierno no procederán, no están tomados los viveros: STASPE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el anuncio del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla sobre que actuarán legalmente por la toma de cuatro viveros, el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), Antonio Ferreyra Piñón, consideró que las denuncias no procederán porque los sindicalizados no han tomado las instalaciones.

“No nos ha llegado ninguna notificación, creo que esa denuncia que están presentando no va a tener materia porque lo que puede decir la denuncia, si es el tema del secuestro, ya se demostró que no están secuestrados”, aclaró.

Al ser cuestionado por medios de comunicación, el dirigente del STASPE sostuvo que el martes hicieron un recorrido por los cuatro viveros y verificaron que no estaban tomadas las instalaciones, y, dijo que la poca producción de planta para la reforestación se debe a que los insumos llegaron tarde o no se los proporcionaron, porque incluso, dijo, en Santa Ana Maya deben 30 pipas porque no les han dado los recursos económicos para pagarlos.