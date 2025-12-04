Denuncias presentadas por Carlos Manzo siguen su curso: Fiscalía Anticorrupción

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ha avanzado significativamente en el seguimiento a las más de 100 denuncias presentadas por Carlos Manzo por presuntas irregularidades detectadas en el Ayuntamiento de Uruapan, mientras que la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) continúa el proceso de fiscalización municipal del periodo 2024.

Mientras la Fiscalía ya judicializó uno de los casos y prepara la audiencia inicial programada para el 9 de diciembre, la ASM trabaja en la fiscalización del ejercicio que abarca el último año de Ignacio Campos y el inicio del gobierno de Carlos Manzo, para analizar a detalle el uso de recursos durante ambos periodos municipales. Los titulares de ambas instituciones aseguran que el caso avanza con rigor técnico y sin pausas, sin importar el contexto político y de seguridad que rodea a Uruapan.

La titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Marisol Sánchez Zamudio, explicó que las denuncias presentadas por el ayuntamiento están organizadas en cuatro carpetas de investigación. En una sola de ellas, dijo, se agrupan 81 expedientes, todos relacionados con presuntas condonaciones irregulares de licencias comerciales, permisos de giros rojos y trámites de construcción. La funcionaria explicó que estas acciones, en caso de confirmarse, habrían generado pérdidas para el municipio y posibles afectaciones al patrimonio público.