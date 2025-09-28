Denuncia RedCoFem simulación, trabas y violencia institucional en atención al aborto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán, la atención al aborto es una simulación con trabas y violencia institucional, denunció la Red Colectivas Feministas Michoacán (RedCoFem) al precisar que al negarse a dar la atención a las solicitantes, hay una violación a las reformas aprobadas por el Congreso de la Entidad.

En el marco del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, y tras la intervención en la fachada del Congreso de Michoacán con panfletos, Verónica Loaiza fue quien dio lectura al pronunciamiento, donde se dejó en claro que si bien la despenalización del aborto fue un triunfo histórico en Michoacán, ha quedado en papel y publicidad.