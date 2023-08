Denuncia equipo de Ebrard apoyo a Sheinbaum desde delegación del Bienestar Michoacán

En rueda de prensa, Aguilar Calvo señaló que la sociedad debe elegir al coordinador de los comités de la defensa de la cuarta transformación de forma libre, respetando los principios fundamentales de Morena de "no mentir, no robar y no traicionar", sin utilizar recursos públicos en beneficio de una persona, en este caso, la exJefa de Gobierno de la Ciudad de México.