Denuncia Cemeí Verdía desplazamiento en El Coíre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La comunidad indígena náhuatl El Coíre, municipio de Aquila, está siendo amenazada por el crimen organizado, evidenció el exlíder de las autodefensas de la Costa, Cemeí Verdía Zepeda, al precisar que obtener el autogobierno y el manejo directo de los recursos son los factores por los cuales hoy hay no menos de 100 personas desplazadas de la comunidad.

En conferencia de prensa, indicó que la gente se está yendo de la comunidad, toda vez que tienen relación con aquellas personas que impulsaron el autogobierno y el manejo directo de los recursos.