Denuncia Cemeí Verdía desplazamiento en El Coíre

Asegura que el crimen organizado amenaza a pobladores para que el recurso del autogobierno pase a ellos
Verónica Torres
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La comunidad indígena náhuatl El Coíre, municipio de Aquila, está siendo amenazada por el crimen organizado, evidenció el exlíder de las autodefensas de la Costa, Cemeí Verdía Zepeda, al precisar que obtener el autogobierno y el manejo directo de los recursos son los factores por los cuales hoy hay no menos de 100 personas desplazadas de la comunidad.

En conferencia de prensa, indicó que la gente se está yendo de la comunidad, toda vez que tienen relación con aquellas personas que impulsaron el autogobierno y el manejo directo de los recursos.

"Ellos pelearon por el recurso directo y fue el problema para el jefe de plaza, que ahí le quitaran el recurso del Ayuntamiento, y hoy ya están sometiendo a la comunidad para que el recurso lo vuelvan a manejar ciertos personajes de la región"
Estimó que son no menos de 100 personas las que han salido de la comunidad, de quienes —aseguró— se han asentado en Morelia y otras partes de la entidad. Los que han salido, especificó, pertenecían a la Mesa de Seguridad de El Coíre y sus familias. Las amenazas, si no se da el recurso del autogobierno, son de muerte, subrayó.

