Dentro del Plan Paricutín, SSP y Defensa detienen a 2 en posesión de armas largas en Apatzingán

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- A través del Plan de Operaciones Paricutín, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en estrecha coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), detuvo este jueves a dos personas en posesión de tres fusiles, más de 200 cartuchos, cargadores, equipo táctico y un vehículo robado.

En este operativo desarrollado en la localidad El Lindero, agentes de la Guardia Civil, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron a un hombre de 27 años y una mujer de 31 años, respectivamente.