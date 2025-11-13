Dentro del Plan Paricutín, SSP y Defensa detienen a 2 en posesión de armas largas en Apatzingán

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- A través del Plan de Operaciones Paricutín, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en estrecha coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), detuvo este jueves a dos personas en posesión de tres fusiles, más de 200 cartuchos, cargadores, equipo táctico y un vehículo robado.
En este operativo desarrollado en la localidad El Lindero, agentes de la Guardia Civil, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron a un hombre de 27 años y una mujer de 31 años, respectivamente.
Ambos fueron detenidos a bordo de un vehículo de la marca Mitsubishi con reporte de robo, a quienes les decomisaron dos fusiles calibre 7.62X39 y uno más calibre 5.56X45, con 220 cartuchos útiles, 10 cargadores y un chaleco porta placas color verde.
Los ahora indiciados y lo asegurado serán puestos a disposición de la autoridad correspondiente por su probable relación en los delitos de robo de vehículo y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Con el Plan Paricutín, el Gobierno de Michoacán avanza para cerrar el paso a la delincuencia.