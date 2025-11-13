Dentro del Plan Michoacán, acuerdan plan región Uruapan Harfuch, Bedolla y Quiroz

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se estableció la implementación de una estrategia regional para Uruapan para reforzar la seguridad con capacitación y equipamiento a policías, despliegue de efectivos de la Defensa y Guardia Nacional, atención y combate a la extorsión del sector aguacatero, entre otros.

Este acuerdo se realizó durante la reunión de gabinete de seguridad con el sector productivo y social de Uruapan, encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el titular de la Secretaría de la Defensa, Ricardo Trevilla, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz.

Las acciones que se implementarán en coordinación con los tres niveles de gobierno, la Fiscalía General del Estado y la sociedad tienen que ver con necesidades externadas por la alcaldesa, diputados y empresarios participantes, como la capacitación, equipamiento y un cuartel para policías municipales, aplicación de exámenes de control y confianza, operativos en arcos carreteros y otros.