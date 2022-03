Dentro de la ley, todas las plazas que se otorguen a normalistas: SEE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Educación del Estado (SEE) reitera el llamado a los normalistas a participar en los procesos normativos para el otorgamiento de plazas, recordando que bajo ningún motivo se han entregado ni se entregarán éstas, fuera de ley.

Es por medio de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras (Uesicamm) que se llevan a cabo los procesos para la asignación de un centro de trabajo a los egresados normalistas.

La SEE recuerda que por ley no se pueden asignar plazas automáticas, es necesario que los interesados cumplan con el perfil y participen en las convocatorias que se hacen públicas en las páginas oficiales de la SEE, así como de Uesicamm.