Demuelen losa dañada en la Morelia–Tepalcatepec; circulación parcial para vehículos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Michoacán informó que continúan los trabajos de demolición de la losa existente en el tramo Cuatro Caminos–Apatzingán, a la altura del kilómetro 177+587, como parte de las acciones preventivas y de rehabilitación en la carretera federal Morelia–Tepalcatepec.

Los trabajos buscan evitar accidentes y permitir la reconstrucción de la zona afectada, luego de que se identificaran daños estructurales en la vía.

🚧 Circulación restringida

Durante las labores, la circulación se encuentra restablecida en ambos sentidos, a través de los acotamientos de la rúa; no obstante, se exhorta a las y los automovilistas a extremar precauciones y atender los señalamientos preventivos instalados en la zona.

🛑 Recomendaciones

La SICT exhorta a los automovilistas a respetar la señalización colocada, seguir las indicaciones del personal vial y, en lo posible, considerar rutas alternas, especialmente para viajes largos o transporte pesado.