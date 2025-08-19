Demuelen losa dañada en la Morelia–Tepalcatepec; circulación parcial para vehículos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Michoacán informó que continúan los trabajos de demolición de la losa existente en el tramo Cuatro Caminos–Apatzingán, a la altura del kilómetro 177+587, como parte de las acciones preventivas y de rehabilitación en la carretera federal Morelia–Tepalcatepec.
Los trabajos buscan evitar accidentes y permitir la reconstrucción de la zona afectada, luego de que se identificaran daños estructurales en la vía.
🚧 Circulación restringida
Durante las labores, la circulación se encuentra restablecida en ambos sentidos, a través de los acotamientos de la rúa; no obstante, se exhorta a las y los automovilistas a extremar precauciones y atender los señalamientos preventivos instalados en la zona.
🛑 Recomendaciones
La SICT exhorta a los automovilistas a respetar la señalización colocada, seguir las indicaciones del personal vial y, en lo posible, considerar rutas alternas, especialmente para viajes largos o transporte pesado.
Cabe recordar que el Gobierno de Michoacán informó este mismo martes que el socavón registrado en la carretera federal 120, en el tramo Cuatro Caminos – Apatzingán, se encuentra actualmente en proceso de atención por parte de la empresa concesionaria responsable de este tramo, el cual opera bajo el esquema de Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS) a cargo de la Concesionaria de Autopistas de Tierra Caliente, S.A. de C.V.
De acuerdo con la información proporcionada por el Centro SICT Michoacán, el origen del socavón se debió al desprendimiento de una losa que formaba parte de la estructura previa a la ampliación de la vía.
Los trabajos de reparación a cargo de la empresa concesionaria federal tendrán una duración aproximada de tres semanas.
SHA