Demoscopia Digital ubica a Fany Arreola como la quinta mejor alcaldesa morenista del país

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- La administración municipal encabezada por la Licenciada Fanny Arreola Pichardo ha registrado un desempeño tal que se refleja en las mediciones de opinión pública. El estudio emitido por la firma Demoscopia Digital, con corte a diciembre de 2025, ubica a la mandataria municipal en el quinto puesto dentro del ranking nacional de presidentas municipales afiliadas al partido Morena.
El ejercicio demoscópico específico para Apatzingán arrojó que la alcaldesa cuenta con un índice de aprobación del 65.3% por parte de la población encuestada. Este porcentaje refleja la valoración ciudadana de la gestión actual.
En el ámbito estatal, Arreola Pichardo mantiene una posición destacada dentro de Michoacán. Con el mismo porcentaje de valoraciones positivas, la munícipe se sitúa en el cuarto lugar estatal, compartiendo los niveles de eficiencia más altos con las administraciones de Zamora, Zitácuaro y Morelia.
Desde el inicio de su mandato, el 1 de septiembre de 2024, Arreola Pichardo estableció un precedente al convertirse en la primera mujer en ocupar la titularidad del Ejecutivo Local en el municipio. Su gestión se ha desarrollado en un entorno de complejidad sociopolítica que requiere coordinación constante, especialmente en materia de seguridad.
La agenda de la morenista se enfoca en tres ejes fundamentales, los cuales se centran en la atención a las necesidades de la población, la coordinación intergubernamental y el apoyo al sector citrícola.
La administración de Fanny Arreola Pichardo continúa con sus labores enfocadas en el desarrollo económico, la seguridad y la calidad de vida en Apatzingán, con base en los resultados de la percepción ciudadana reflejados en este informe de Demoscopia Digital.
RYE-