"Democracia para mujeres debe ser real"; Morena insistirá en el 8% de financiamiento para mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaria de Mujeres en Morena Michoacán, Mireya Aguilar González, expresó su preocupación por el estancamiento del decreto que incrementaría del 3% al 8% los recursos destinados a la capacitación y liderazgo político de las mujeres en los partidos locales. El aumento, aprobado por el Congreso en noviembre de 2025, no entrará en vigor en 2026 debido a que no se publicó a tiempo en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del estado.
Aguilar González calificó como "preocupante" la omisión de la publicación, señalando que la capacitación política femenina no debe ser vista como un privilegio, sino como una "condición mínima para que la democracia sea real". La Secretaria inició gestiones con otras fuerzas políticas para asegurar que los derechos de las mujeres se traduzcan en hechos concretos y no se queden solo en el discurso político.
Subrayó la disparidad actual en el financiamiento, indicando que el 3% asignado es "un porcentaje muy bajo" considerando que más del 50% de la militancia en todos los partidos políticos está conformada por mujeres. Este bajo porcentaje es particularmente grave, dijo, al considerar los altos niveles de violencia que enfrentan las mujeres al participar activamente en la vida pública.
La lucha por el incremento presupuestal va de la mano con la necesidad de dotar a las mujeres de elementos efectivos para participar.
"Hay que atender, sancionar y erradicar las formas de violencia que viven las mujeres, pero en muchos sentidos hay que otorgar capacitación, elementos, para que se pueda participar de una manera efectiva", afirmó Aguilar González.
En línea con el discurso, la secretaria manifestó la convicción de Morena de actuar con congruencia: "Estamos viviendo el tiempo de las mujeres, consideramos que nuestro partido actuará, en esa congruencia de que sin la participación de las mujeres no hay una democracia real".
Respecto a la posibilidad de aplicar el 8% este mismo año, la Secretaria confirmó que ya se está trabajando en el Congreso, en conjunto con diputadas del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Se ha acercado a la diputada Fabiola Alanís para proponer una modificación al transitorio segundo del decreto.
La propuesta busca que, si bien la aprobación original establecía la aplicación para el "ejercicio fiscal siguiente" (2027), se reforme para que el incremento del 8% pueda ejercerse en este año preelectoral 2026, crucial para la formación de cuadros femeninos.
