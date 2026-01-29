"Democracia para mujeres debe ser real"; Morena insistirá en el 8% de financiamiento para mujeres

La lucha por el incremento presupuestal va de la mano con la necesidad de dotar a las mujeres de elementos efectivos para participar.

"Hay que atender, sancionar y erradicar las formas de violencia que viven las mujeres, pero en muchos sentidos hay que otorgar capacitación, elementos, para que se pueda participar de una manera efectiva", afirmó Aguilar González.

En línea con el discurso, la secretaria manifestó la convicción de Morena de actuar con congruencia: "Estamos viviendo el tiempo de las mujeres, consideramos que nuestro partido actuará, en esa congruencia de que sin la participación de las mujeres no hay una democracia real".

Respecto a la posibilidad de aplicar el 8% este mismo año, la Secretaria confirmó que ya se está trabajando en el Congreso, en conjunto con diputadas del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Se ha acercado a la diputada Fabiola Alanís para proponer una modificación al transitorio segundo del decreto.

La propuesta busca que, si bien la aprobación original establecía la aplicación para el "ejercicio fiscal siguiente" (2027), se reforme para que el incremento del 8% pueda ejercerse en este año preelectoral 2026, crucial para la formación de cuadros femeninos.

