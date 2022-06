Demandas contra medio de comunicación y periodista por “falsas y reiteradas acusaciones”: Itzé Camacho

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La alcaldesa del municipio de Lázaro Cárdenas, Itzé Camacho Zapiaín, comentó que las denuncias interpuestas en contra de un periodista y medio de comunicación de ese municipio fueron debido a lo que calificó como “falsas y reiteradas acusaciones”.

En entrevista para Fórmula Noticias Michoacán, con Mario Hernández, que se transmite en Morelia por el 105.1 de FM, de lunes a viernes de 3:30 pm a 5:00 pm, la alcaldesa refirió que se encuentra abierta al diálogo, para realizar cualquier aclaración.

No obstante, comentó que continuará con su proceso jurídico en tanto no se retracten de las acusaciones que consideró fueron presentadas sin sustento jurídico.

“Interpuse estas demandas por las falsas acusaciones que no fue una vez, fueron muchas las ocasiones en las que fui atacada y como seres humanos tenemos derecho a defendernos”, apuntó

Y es que, el medio de comunicación lazarocardense publicó una nota en la cual se presumen presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos por parte de la administración 2018-2021 a cargo de la alcaldesa que fue reelecta.

Camacho Zapiaín llamó a que se presenten las pruebas en las instancias jurídicas y no en “tribunales mediáticos”, ya que mencionó “merezco respeto aunque sea funcionaria pública”.

“La ley me protege, lo que estoy pidiendo es que exhiban si tienen algo legal que la auditoría haya emitido que lo demuestren, hasta el momento no han exhibido nada, lo que dicen es falso, lo único que les he pedido que se retracten en sus páginas oficiales. La respuesta fue que no lo iban a hacer, que preferían atacar mediáticamente”, mencionó.

AC