Delincuentes usaban cámaras para vigilar Uruapan; desactivan 9

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Fiscalía Regional de Justicia de Uruapan, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), desactivaron un sistema de cámaras que permitía el monitoreo a la delincuencia organizada en colonias ubicadas al oriente de esta ciudad.

Resultado trabajos de investigación, los agentes realizaron un operativo y ubicaron 9 cámaras de videovigilancia que estaban colocadas en las marquesinas y las fachadas de diversos establecimientos, ninguna de ellas fue instalada por los propietarios de los inmuebles, mismos que indicaron desconocer sobre su uso y a quien pertenecían.

Dichas cámaras que fueron desactivadas estaban en las colonias Sol Azteca, Santa Catarina, Los Laureles, Gómez, Ignacio Ramírez, San Francisco Uruapan, Progreso Uruapan y La Cortina.

Las investigaciones de las autoridades continúan para ubicar más de estos dispositivos de vigilancia de los delincuentes que podrían estar colocados en otros puntos del municipio, y solicitaron apoyo de la ciudadanía para denunciar otras cámaras sospechosas de forma anónima al 089 o 911.

Este operativo se suma a los realizados en otros municipios como Huandacareo, Pátzcuaro y Erongarícuaro, donde ya se han desmantelado otros sistemas de “Halconeo” digital, instalados por grupos delictivos.

-