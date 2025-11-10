Delincuentes roban mercancía del tren en Arteaga

Los hechos fueron reportados por los maquinistas, por lo que al sitio se movilizaron elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Guardia Civil, quienes se desplegaron en busca de los hechores, sin que se tenga conocimiento de alguna detención relacionada con el caso.

Trascendió que entre lo robado habría diverso equipo de cómputo y otros aparatos electrónicos. Asimismo se pudo establecer que el tren había partido de Lázaro Cárdenas con destino a los Estados Unidos.

Ahora el hecho es investigado por las autoridades competentes, con la finalidad de esclarecer lo sucedido y capturar a los responsables.

BCT