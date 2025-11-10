Delincuentes roban mercancía del tren en Arteaga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Delincuentes atravesaron objetos para impedir el paso del ferrocarril de la empresa Canadian Pacific Kansas City y robaron la mercancía de al menos 6 vagones, en el municipio de Arteaga, según se pudo conocer con fuentes policiales.
Por los datos recabados al respecto, se pudo establecer que el robo se cometió el pasado fin de semana en las inmediaciones de la población de La Vinata, donde los criminales vaciaron el contenido de 6 de los contenedores y huyeron con el botín.
Los hechos fueron reportados por los maquinistas, por lo que al sitio se movilizaron elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Guardia Civil, quienes se desplegaron en busca de los hechores, sin que se tenga conocimiento de alguna detención relacionada con el caso.
Trascendió que entre lo robado habría diverso equipo de cómputo y otros aparatos electrónicos. Asimismo se pudo establecer que el tren había partido de Lázaro Cárdenas con destino a los Estados Unidos.
Ahora el hecho es investigado por las autoridades competentes, con la finalidad de esclarecer lo sucedido y capturar a los responsables.
BCT