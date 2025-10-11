Delincuentes realizan bloqueos y balean vehículos en la región Lacustre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada de este sábado, delincuentes armados se apoderaron de diversos vehículos, los atravesaron en la carretera Pátzcuaro – Tzintzuntzan, dispararon a las unidades para inhabilitarlas y le prendieron fuego a una de ellas, sin que se reportaran víctimas.
Primeramente, cerca de las 01:30 horas las autoridades recibieron el reporte de bloqueo a la altura de la desviación a Sanabria, por lo que al sitio se trasladaron elementos de la Guardia Civil y Policías Municipales.
A su arribo los uniformados encontraron vandalizados un autobús de Turismo de color blanco, con placas 979-RL-1, un Ford Fiesta de color blanco, con matrícula PUS-121C y un Nissan Sentra de color rojo, con láminas ULV-941-H.
Posteriormente, en las inmediaciones de la población de Bonilla, los patrulleros ubicaron otro punto bloqueado en el que los delincuentes se apoderaron y dañaron un Nissan Tsuru blanco con placas PUP 243 C, así como un autobús amarillo, una plataforma de tráiler, y una camioneta Nissan Frontier de color gris, esta última fue incendiada.
Bomberos locales se presentaron en el sitio para sofocar el fuego, mientras que ambas áreas fueron resguardadas por los policías para que especialistas de la Fiscalía Regional realizaran las actuaciones respectivas, ya que en los lugares de los bloqueos quedaron múltiples casquillos percutidos.
En la zona fue implementado un operativo interinstitucional para evitar otros hechos similares, en lo que se presume por pate de áreas de inteligencia que se trata de una reacción de grupos delictivos ante las recientes detenciones y aseguramientos a sus distintas estructuras.
