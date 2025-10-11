Delincuentes realizan bloqueos y balean vehículos en la región Lacustre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada de este sábado, delincuentes armados se apoderaron de diversos vehículos, los atravesaron en la carretera Pátzcuaro – Tzintzuntzan, dispararon a las unidades para inhabilitarlas y le prendieron fuego a una de ellas, sin que se reportaran víctimas.

Primeramente, cerca de las 01:30 horas las autoridades recibieron el reporte de bloqueo a la altura de la desviación a Sanabria, por lo que al sitio se trasladaron elementos de la Guardia Civil y Policías Municipales.

A su arribo los uniformados encontraron vandalizados un autobús de Turismo de color blanco, con placas 979-RL-1, un Ford Fiesta de color blanco, con matrícula PUS-121C y un Nissan Sentra de color rojo, con láminas ULV-941-H.