Delincuentes agreden a balazos a militares en Tarímbaro; hay tres personas fallecidas

Tarímbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este miércoles 26 de noviembre de 2025 se reportó una agresión a balazos contra personal militar en la región de Tarímbaro, lo que movilizó a diversas corporaciones policiales.
De manera preliminar, se informó que el ataque habría dejado tres de los agresores abatidos
Fuentes cercanas al caso señalaron que los hechos ocurrieron en una zona rural, en las inmediaciones de la población de Cuparátaro, cerca de la carretera que conecta Téjaro de los Izquierdo con la comunidad de Emiliano Zapata.
Habitantes del área indicaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego, aunque las autoridades no han emitido un reporte oficial sobre lo sucedido.
Se espera que en las próximas horas las instancias competentes brinden más información sobre el hecho.
mrh