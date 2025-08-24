Del 28 al 31 de agosto, el cine toma voz feminista en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita al público a la 14 edición de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género (MICGénero), un encuentro que reunirá cine, debate y activismo para reflexionar sobre feminismos, estudios de género y derechos humanos.

El festival MICGénero, organizado por la Agencia de Cooperación Global para el Intercambio Cultural (ACGIC A.C.), regresa a Michoacán por cuarto año consecutivo, con actividades en Morelia, Zamora y Pátzcuaro del 28 al 31 de agosto.

En Morelia la sede será la sala audiovisual del Museo Casa Natal de Morelos; comienza con “A Fidai Film”, el 28 de agosto a las 17:00 horas, donde Irvin Daniel (CHOBBIS), artista visual y activista michoacano, comentará la película.