Del 26 de septiembre al 3 de octubre, el ex Recinto Ferial será sede de la Expo Ganadera 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el Centro Estatal de Fomento Ganadero (Cefoga) dieron a conocer las actividades dentro de la segunda Expo Ganadera Michoacán 2025, que se llevará a cabo del 26 de septiembre al 3 de octubre, en el Área Ganadera del ex Recinto Ferial, con el fin de impulsar el desarrollo ganadero con subsidios en la compra de cabezas de ganado.

La Cefoga, que encabeza Emilio Vieyra Vargas, anunció que se darán subsidios de hasta 20 mil pesos por cada cabeza de ganado adquirida, mismos que serán otorgados en las dos ventanillas que se instalarán, destacando que se deben cumplir con los mínimos requisitos como el comprobante de domicilio, constancia de situación fiscal, el registro de la Unidad de Producción Pecuaria y un estado de cuenta a donde se realizará el reembolso del beneficio.

Por su parte, el director de Ganadería de la Sader, Francisco Javier Carrillo Calderón, destacó la importancia de participar en este evento, donde se comercializarán más de 250 ejemplares de las razas Charoláis, Brahman, Simmental, Limousin y algunos otros bovinos, que podrán generan un mejoramiento genético para sus hatos ganaderos.