Del 26 de septiembre al 3 de octubre, el ex Recinto Ferial será sede de la Expo Ganadera 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el Centro Estatal de Fomento Ganadero (Cefoga) dieron a conocer las actividades dentro de la segunda Expo Ganadera Michoacán 2025, que se llevará a cabo del 26 de septiembre al 3 de octubre, en el Área Ganadera del ex Recinto Ferial, con el fin de impulsar el desarrollo ganadero con subsidios en la compra de cabezas de ganado.
La Cefoga, que encabeza Emilio Vieyra Vargas, anunció que se darán subsidios de hasta 20 mil pesos por cada cabeza de ganado adquirida, mismos que serán otorgados en las dos ventanillas que se instalarán, destacando que se deben cumplir con los mínimos requisitos como el comprobante de domicilio, constancia de situación fiscal, el registro de la Unidad de Producción Pecuaria y un estado de cuenta a donde se realizará el reembolso del beneficio.
Por su parte, el director de Ganadería de la Sader, Francisco Javier Carrillo Calderón, destacó la importancia de participar en este evento, donde se comercializarán más de 250 ejemplares de las razas Charoláis, Brahman, Simmental, Limousin y algunos otros bovinos, que podrán generan un mejoramiento genético para sus hatos ganaderos.
Durante la inauguración que se realizará el día 26 de septiembre a las 11:00 horas, se estima una asistencia de más de cuatro mil personas, mismas que podrán disfrutar de las distintas actividades culturales como el torito de petate, música de banda, exhibición de caballos bailadores, ponencias especializadas y la tradicional gastronomía michoacana, así como la exposición de maquinaria e insumos para los productores ganaderos.
Finalmente, Carrillo Calderón invitó a los productores, estudiantes, y a los directores de Desarrollo Rural de los 113 municipios a participar en esta edición 2025, donde podrán generar vínculos y comercializar ganado con los protocolos que marca el Servicio Nacional de Sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria (Senasica). Así como aprovechar los precios por cabeza de ganado, que se encontrarán en la expo y que van desde los 60 a 80 mil pesos.
