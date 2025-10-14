Del 16 al 29 de octubre, suman voces para leer a Gaspar Aguilera en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En conmemoración del natalicio del poeta mexicano Gaspar Aguilera Díaz (20 de octubre), se llevará a cabo una serie de actividades de lectura comunitaria en distintos municipios del estado, del 16 al 29 de octubre de 2025.
Bajo el título “Historia de todas las cosas”, en alusión a una de sus obras más reconocidas, esta jornada busca rendir homenaje a su legado literario a través de lecturas en voz alta, diálogos y encuentros en espacios culturales y educativos.
Las actividades se desarrollarán en municipios como Morelia, Lázaro Cárdenas, Puruándiro, Tacámbaro y Sevina (Nahuatzen), en espacios como museos, casas de la cultura, cafés, secundarias y salas de lectura.
En Morelia, las sedes participantes serán el Museo del Estado de Michoacán, el Café Allende, la sala de lectura Letras Compartidas y el círculo de lectura Lectosaurios. Cada una ofrecerá sesiones especiales donde se explorará la obra de Gaspar Aguilera a través de lecturas en voz alta y reflexión colectiva.
Cada sesión será coordinada por promotores de lectura y especialistas que guiarán a los asistentes en la exploración de la poesía de Aguilera, reconocido por su sensibilidad, profundidad y compromiso con las causas sociales.
La asistencia a las actividades será gratuita, pero con registro previo, el cual puede solicitarse al correo electrónico: secumliteratura@gmail.com
BCT