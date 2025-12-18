"Dejaremos este legado": Bedolla tras firma de reforma para frenar la deuda de largo plazo en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presentó una iniciativa de reforma constitucional que pondrá fin al endeudamiento público irresponsable del estado, con lo que se protege la inversión productiva y se garantizan las finanzas públicas sanas y sostenibles.

El mandatario firmó la propuesta, recibida por la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, que prohíbe a los Gobiernos estatales contratar deuda pública más allá del periodo constitucional para el que fueron electos, para no comprometer el futuro de los michoacanos.

“No solo pusimos el ejemplo, sino que dejaremos este legado: no más deuda de largo plazo en Michoacán”, afirmó, al explicar que tan solo en los últimos 25 años la deuda pública del estado creció un 640 por ciento de manera desproporcionada, convirtiéndose en una forma silenciosa de corrupción.