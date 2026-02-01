Defiende PAN legitimidad del evento AMA Michoacán

El evento, que reunió a miles de personas de diversos municipios como Zitácuaro, San Lucas y Sahuayo, fue calificado por Quintana Martínez como una manifestación genuina de la sociedad civil organizada. Según el dirigente, el movimiento surge del hartazgo social respecto a la situación de seguridad y economía que prevalece tanto en el estado como en el resto del país, funcionando como un espacio para visibilizar las preocupaciones de distintos sectores.

Al ser cuestionado sobre la organización y la posible carga política del acto, Quintana fue enfático al señalar que la invitación le llegó de manera externa y que el PAN acudió meramente en calidad de escucha.