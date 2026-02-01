Defiende PAN legitimidad del evento AMA Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Quintana Martínez, defendió la legitimidad y el carácter ciudadano del reciente evento denominado "AMA Michoacán", deslindándolo de cualquier tinte político-electoral anticipado. Tras asistir al encuentro masivo realizado en el Pabellón Don Vasco, el líder albiazul subrayó que su presencia obedeció a la responsabilidad de escuchar las demandas de una población que busca alternativas ante la crisis que atraviesa la entidad.
El evento, que reunió a miles de personas de diversos municipios como Zitácuaro, San Lucas y Sahuayo, fue calificado por Quintana Martínez como una manifestación genuina de la sociedad civil organizada. Según el dirigente, el movimiento surge del hartazgo social respecto a la situación de seguridad y economía que prevalece tanto en el estado como en el resto del país, funcionando como un espacio para visibilizar las preocupaciones de distintos sectores.
Al ser cuestionado sobre la organización y la posible carga política del acto, Quintana fue enfático al señalar que la invitación le llegó de manera externa y que el PAN acudió meramente en calidad de escucha.
“Es un levantamiento de la gente que está cansada con lo que sucede actualmente en todo el país. Como presidente del partido, mi obligación es escuchar a las diferentes voces en Michoacán y en todo el país”, declaró Carlos Quintana Martínez durante la entrevista.
Respecto a las aspiraciones de perfiles como el del alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, el dirigente estatal del PAN pidió prudencia y respeto a los tiempos legales. Quintana Martínez aclaró que para levantar la voz no es necesario esperar a un proceso electoral y que las definiciones internas del partido sobre candidaturas hacia el 2027 se tomarán hasta principios de ese año, tras cumplir con los procedimientos estatutarios correspondientes.
"AMA Michoacán" se ha presentado públicamente como un "levantamiento de conciencias" que busca sumar talentos y visiones de empresarios, activistas, jóvenes y transportistas. Aunque el movimiento cuenta con el respaldo de diversos liderazgos sociales y políticos, la dirigencia del PAN insiste en que su naturaleza es estrictamente ciudadana, enfocada en generar propuestas para solucionar problemáticas como la inseguridad en las carreteras y la falta de oportunidades que obliga a la migración.
Finalmente, el dirigente panista reiteró que su partido mantendrá su propia agenda de trabajo de manera independiente a estas expresiones civiles, asegurando que el PAN seguirá atento a los movimientos sociales de este tipo, siempre que representen un ejercicio respetuoso y legítimo de participación ciudadana que exija mejores condiciones de vida para los michoacanos.
