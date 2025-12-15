Defensor de Alejandro N. no acudió por una “gripa grave”; difieren audiencia de Vero Huante

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La audiencia de este lunes, programada a las 12:00 horas, fue diferida debido a la ausencia del abogado de Alejandro N., imputado por los delitos de violación sexual y abuso deshonesto. Esta es la segunda ocasión consecutiva en la que el defensor no se presenta ante los juzgados.
La jueza Blanca M. otorgó algunos minutos para intentar establecer contacto con el abogado, sin éxito. No se registró su ingreso al recinto judicial y las llamadas a su teléfono celular fueron dirigidas directamente al buzón de voz.
Ante esta situación, la jueza determinó diferir la audiencia y convocar una nueva fecha: el 12 de enero de 2026.
Al ser cuestionados directamente, tanto el representante de la Fiscalía General del Estado (FGE) como el asesor victimal se limitaron a solicitar que se requiera formalmente al abogado y que éste justifique su inasistencia.
Cuando se le concedió el uso de la palabra al imputado, Alejandro N. declaró que un día antes se comunicó con su defensor, quien le comentó que se encontraba enfermo. Añadió que "creía" que se trataba de una "gripa grave" y que el abogado se realizaría unos análisis médicos.
La jueza reconoció que no existían las condiciones para continuar con la audiencia y ordenó notificar formalmente al defensor de Alejandro N., otorgándole un plazo de 24 horas para justificar su inasistencia. De no hacerlo, se le impondrá una multa económica de 20 UMAS, equivalente a 2 mil 262 pesos.
La lucha legal de Vero Huante, quien acusa a Alejandro N. de agresión sexual, ha durado más de dos años y se ha visto obstaculizada por múltiples recursos legales promovidos por el presunto agresor, incluyendo uno reciente en el que buscaba enfrentar el proceso en libertad. Dicha solicitud no pudo ser resuelta debido a la reiterada inasistencia de su defensor.
mrh