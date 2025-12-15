Defensor de Alejandro N. no acudió por una “gripa grave”; difieren audiencia de Vero Huante

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La audiencia de este lunes, programada a las 12:00 horas, fue diferida debido a la ausencia del abogado de Alejandro N., imputado por los delitos de violación sexual y abuso deshonesto. Esta es la segunda ocasión consecutiva en la que el defensor no se presenta ante los juzgados.

La jueza Blanca M. otorgó algunos minutos para intentar establecer contacto con el abogado, sin éxito. No se registró su ingreso al recinto judicial y las llamadas a su teléfono celular fueron dirigidas directamente al buzón de voz.

Ante esta situación, la jueza determinó diferir la audiencia y convocar una nueva fecha: el 12 de enero de 2026.