Defensa iniciará construcción del nuevo cuartel de la Policía Municipal en Uruapan: Raúl Zepeda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que la Secretaría de la Defensa Nacional está por iniciar la construcción de la nueva sede de las instalaciones del cuartel de la Policía Municipal de Uruapan, como parte de las acciones estratégicas para el fortalecimiento de la seguridad en la región.

Zepeda Villaseñor detalló que, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Gobierno de México confirmó que la obra se realizará con recursos federales, lo que permitirá contar con un espacio moderno, funcional y adecuado para reforzar la capacidad operativa de la policía municipal y mejorar los esquemas de coordinación interinstitucional.

El encargado de la política interna señaló que este nuevo espacio será un elemento clave para consolidar la estrategia de seguridad, al facilitar el trabajo conjunto entre autoridades municipales, estatales y federales, así como optimizar los tiempos de respuesta ante cualquier eventualidad.

Finalmente, Raúl Zepeda subrayó que estas acciones se suman al reforzamiento permanente de la presencia de las fuerzas federales y estatales tanto en el municipio de Uruapan como en toda la región, con el objetivo de avanzar de manera sostenida en la recuperación de la paz, el orden y la tranquilidad de las y los michoacanos.

RYE