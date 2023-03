Defender los derechos de las mujeres lucha histórica de la izquierda mundial

orelia, Michoacán (MIMorelia.com).- La regidora de Apatzingán, Paola Castañeda Rincón manifestó que la atención a las causas que generan desigualdad, pobreza, violencia y exclusión social de las mujeres es consistente con la genuina filosofía feminista. Esta visión - de atender las causas - dista mucho del discurso conservador que se concentra únicamente en los efectos cuando, por ejemplo, se propone: “castración química a los violadores”; la munícipe dijo lo anterior frente a cientos de mujeres y el Coordinador Estatal de SIGUE LÓPEZ en Michoacán, Fidel Calderón Torreblanca.

La integrante del Ayuntamiento y coordinadora distrital del movimiento SIGUE LÓPEZ, citó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, cuando este expresó: “[…] reitero mi convicción que la protección y la garantía de los derechos humanos, y en especial la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, siguen y seguirán siendo prioridad en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la secretaría que hoy tengo el honor de dirigir. […]”.

En el contexto del Día Internacional de la Mujer se efectuó una Conferencia Magistral a cargo de la doctora Rubí de María Gómez Campos, coordinadora del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Mujer de la UMNSH, al evento asistieron mujeres de varias regiones del estado, entre ellas la diputada María Fernanda Álvarez y Monserrat López.

Castañeda Rincón dejó en claro que las prioridades de un Gobierno se reflejan en su presupuesto, no en su discurso; y ejemplificó: “en las últimas dos administraciones federales, una del PAN y otra del PRI, el presupuesto destinado a las Mujeres y la Igualdad de Género fue de 35 mil MDP; mientras que en este año 2023, el gobierno de México otorga presupuesto público a las mujeres a través de apoyos directos por más de 300 mil MDP, 8 veces más que lo que destinaba el viejo régimen, de los 25 millones de beneficiarios de los programas de bienestar 13 millones son mujeres”. Entre estos programas destacan:

Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez ($20,000 MDP)

Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez ($20,000 MDP)

Jóvenes Construyendo el Futuro ($15,000 MDP)

Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras ($3,750 MDP)

Paola Castañeda coincidió con Adán Augusto López respecto a que la discriminación y violencia que sufren las mujeres no es un tema que pueda explicarse en la dimensión individual o personal; las mujeres no son discriminadas o violentadas porque quieren, así como los pobres no son pobres porque quieren, sino que hay causas estructurales que originan la violencia y la pobreza.

