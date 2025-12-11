Decomisan 400 vapeadores en tienda de Pátzcuaro; eran vendidos sin permiso

Los productos, de origen extranjero, no contaban con autorización sanitaria y se ofrecían al público sin cumplir con las normas de salud vigentes. Durante el operativo, personal de Coepris aseguró el cargamento y levantó el acta correspondiente para turnarlo a las autoridades que aplicarán las sanciones.

Las autoridades estatales alertaron que los vapeadores, aunque parezcan inofensivos, pueden provocar daños graves al sistema respiratorio y cardiovascular, además de contener sustancias adictivas o tóxicas.