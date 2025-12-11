Decomisan 400 vapeadores en tienda de Pátzcuaro; eran vendidos sin permiso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una tienda de origen extranjero ubicada en Pátzcuaro fue sorprendida vendiendo cigarrillos electrónicos de manera ilegal, y terminó con un decomiso de 400 vapeadores por parte de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), dependiente de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM).
Los productos, de origen extranjero, no contaban con autorización sanitaria y se ofrecían al público sin cumplir con las normas de salud vigentes. Durante el operativo, personal de Coepris aseguró el cargamento y levantó el acta correspondiente para turnarlo a las autoridades que aplicarán las sanciones.
Las autoridades estatales alertaron que los vapeadores, aunque parezcan inofensivos, pueden provocar daños graves al sistema respiratorio y cardiovascular, además de contener sustancias adictivas o tóxicas.
En ese sentido, recordaron que la venta de estos dispositivos está prohibida en todo México, luego de que la Cámara de Diputados aprobara reformas a la Ley General de Salud que prohíben su importación, distribución y comercialización.
Si sabes de algún lugar donde se vendan estos productos, la SSM invita a la población a denunciarlo al correo:
📧 denuncias.coepris@salud.michoacan.gob.mx
SHA