Decomisan 18 armas y detienen a 6 personas en Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- En seguimiento al refuerzo operativo que se realiza en esta demarcación, los agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), en apoyo a la Fiscalía General del Estado (FGE), efectuaron diversas acciones operativas que dieron como resultado la detención de seis personas y el aseguramiento de 18 armas de fuego, fuertes cantidades de drogas y equipo táctico.

La primera acción tuvo lugar en un inmueble ubicado en la colonia Tierra y Libertad, donde fueron aprehendidos tres hombres y tres mujeres; ahí se localizaron nueve armas de fuego, 18 aditamentos para éstas y cargadores, así como equipo táctico, además de 16 envoltorios que contenían sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina, y una bolsa con mariguana.

Posteriormente, en otra diligencia realizada en la colonia Constituyentes, los agentes de la Guardia Civil, Ejército Mexicano y FGE encontraron 27 envoltorios con metanfetamina.

Cabe destacar que, con estos aseguramientos —sumados a los de esta mañana en la localidad de Toreo el Alto—, dan un total de 18 armas de fuego de alto poder aseguradas en las últimas horas en Uruapan. Lo decomisado y los indiciados serán presentados ante la autoridad correspondiente para llevar a cabo las actuaciones respectivas.