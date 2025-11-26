Declaran prófugo a Juan Paulo N por el feminicidio de Frida; giran orden de aprehensión

Sahuayo, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de más de tres años de lucha por justicia, la familia de Frida Santamaría García confirmó que este martes se giró una orden de aprehensión contra Juan Paulo N, presunto responsable del feminicidio ocurrido en junio de 2022 en el municipio de Sahuayo, Michoacán.
El comunicado oficial, difundido por la colectiva Justicia para Frida, señala que la orden fue emitida por el juez de control Víctor Hugo Ortiz Margarito, luego de que el acusado incumpliera con el mandato judicial que le otorgaba un plazo de 24 horas para presentarse voluntariamente ante el centro penitenciario y ser ingresado a prisión preventiva oficiosa.
Al no cumplir con dicha instrucción, Juan Paulo N fue declarado prófugo de la justicia, acusado formalmente por el delito de feminicidio. La familia de la víctima aseguró que esta resolución representa “un aire de justicia”, tras más de tres años y cinco meses de “corrupción, impunidad e injusticia”.
“Juan Paulo, de un disparo le quitó la vida a Frida el 18 de junio de 2022. Han pasado 3 años y 5 meses llenos de corrupción, injusticia, de un presunto feminicida beneficiado múltiples veces, gozando de una libertad de la cual nunca debió haber gozado”, se lee en el comunicado.
La publicación, acompañada de la frase “la verdad te va a alcanzar y la justicia te encontrará”, ha generado reacciones de apoyo en redes sociales, donde familiares, activistas y colectivos feministas han reiterado su exigencia de justicia plena para Frida y su familia.
El caso de Frida se ha convertido en un símbolo local de la lucha contra la impunidad en casos de violencia feminicida. La familia concluyó su mensaje con un llamado a continuar alzando la voz bajo el lema: #JusticiaParaFrida.
mrh