Declaran prófugo a Juan Paulo N por el feminicidio de Frida; giran orden de aprehensión

Sahuayo, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de más de tres años de lucha por justicia, la familia de Frida Santamaría García confirmó que este martes se giró una orden de aprehensión contra Juan Paulo N, presunto responsable del feminicidio ocurrido en junio de 2022 en el municipio de Sahuayo, Michoacán.

El comunicado oficial, difundido por la colectiva Justicia para Frida, señala que la orden fue emitida por el juez de control Víctor Hugo Ortiz Margarito, luego de que el acusado incumpliera con el mandato judicial que le otorgaba un plazo de 24 horas para presentarse voluntariamente ante el centro penitenciario y ser ingresado a prisión preventiva oficiosa.

Al no cumplir con dicha instrucción, Juan Paulo N fue declarado prófugo de la justicia, acusado formalmente por el delito de feminicidio. La familia de la víctima aseguró que esta resolución representa “un aire de justicia”, tras más de tres años y cinco meses de “corrupción, impunidad e injusticia”.