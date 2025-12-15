De Uruapan, la mayoría de reos trasladados a otros penales; seguían cometiendo delitos
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mayoría de los reos que fueron trasladados en últimos días desde Michoacán hacia otros penales de México estaban recluidos en el municipio de Uruapan, afirmó el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla.
En rueda de prensa este lunes, el mandatario estatal indicó que fue una acción en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para trasladar a 25 reos de alta peligrosidad y que seguían cometiendo algunos actos ilícitos.
"Fue una acción de reubicar a 25 reos de alta peligrosidad y que seguían cometiendo algunos actos ilícitos (...) sobre todo fueron del Cereso de Uruapan y seguiremos con esas acciones", dijo.
De acuerdo con información de las autoridades, 10 personas fueron trasladadas al Cefereso No. 14, en Durango; 5 al Cefereso No. 4, en Nayarit; 5 al Cefereso No. 5, en Veracruz; y 5 más al Cefereso No. 18, en Coahuila. Estos movimientos se realizaron de forma aérea y bajo estrictas medidas de seguridad.
En el operativo participaron 50 elementos de la Unidad de Reacción Penitenciaria, 105 de la Guardia Nacional y 70 del Servicio de Protección Federal, quienes brindaron seguridad terrestre, acompañamiento y vigilancia perimetral durante todo el proceso de traslado.
El secretario Omar García Harfuch apuntó que estos movimientos forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y buscan inhibir delitos como la extorsión que, en muchos casos, se organizan desde los penales estatales.
rmr