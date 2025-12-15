De Uruapan, la mayoría de reos trasladados a otros penales; seguían cometiendo delitos

De acuerdo con información de las autoridades, 10 personas fueron trasladadas al Cefereso No. 14, en Durango; 5 al Cefereso No. 4, en Nayarit; 5 al Cefereso No. 5, en Veracruz; y 5 más al Cefereso No. 18, en Coahuila. Estos movimientos se realizaron de forma aérea y bajo estrictas medidas de seguridad.

En el operativo participaron 50 elementos de la Unidad de Reacción Penitenciaria, 105 de la Guardia Nacional y 70 del Servicio de Protección Federal, quienes brindaron seguridad terrestre, acompañamiento y vigilancia perimetral durante todo el proceso de traslado.

El secretario Omar García Harfuch apuntó que estos movimientos forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y buscan inhibir delitos como la extorsión que, en muchos casos, se organizan desde los penales estatales.

