De "lucha mediática" acusan legisladoras al diputado independiente Carlos Tafolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el punto 51 del orden del día de la sesión ordinaria del Congreso de Michoacán, diputadas señalaron al legislador independiente Carlos Bautista Tafolla de emprender una "lucha mediática" que, a su decir, se refleja en redes sociales, pero no en el recinto, pues su ausencia se evidenció en el Pleno.
Dicho punto correspondía a un exhorto respetuoso al Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, para revisar el actuar de la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente. Bautista Tafolla presentó un punto de acuerdo en el que legislativamente acompañó a la familia de Mario Delgado Murillo, exfuncionario del gobierno de Silvano Aureoles Conejo, detenido en marzo pasado.
Delgado Murillo fungió como delegado administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública en la administración silvanista y, en 2021, asumió la misma función en la Secretaría de Finanzas. Su detención está relacionada con investigaciones por presuntos ilícitos en el proceso de licitación para la construcción de cuarteles de la policía estatal durante el gobierno de Aureoles.
En el punto de acuerdo, Bautista Tafolla se asumió como representante de causas sociales y denunció una presunta injusticia en el caso de Delgado Murillo, exigiendo un proceso conforme a derecho, sin arbitrariedades y con respeto a la presunción de inocencia.
El momento álgido se dio al finalizar la lectura del acuerdo, cuando la familia de Mario Delgado lanzó gritos en el recinto. "¡Necesitamos que nos escuchen, que nos escuche el pueblo! Mi papá está viviendo una injusticia. ¡Es un preso político!", denunció su hija.
La primera en tomar la palabra fue la morenista Sandra Olimpia Garibay, quien propuso integrar una comisión especial para atender a la familia. Le siguió Xóchitl Ruíz, del PVEM, quien se ofreció a encabezar el acercamiento como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y lamentó la ausencia de Tafolla, afirmando que “dejó sola a la familia”.
"Lamento mucho que el diputado que atendió a la familia no esté presentando este punto, que es muy importante, no solo por el caso de Mario Delgado, sino por todos los que tienen presunción de inocencia. Por eso debe atenderse como prioritario por este Congreso. Son muchas las personas que hoy, desafortunadamente, están luchando por su libertad de manera injusta", expresó.
La diputada Itzé Camacho también se ofreció a formar parte de la comitiva, y su compañera Sandra Garibay retomó la palabra para acusar a Tafolla de politizar el caso.
"La bandera que ha tomado el diputado Carlos Tafolla es únicamente mediática, porque en las últimas sesiones está ausente. Es una pena que venga con su montón de puntos de acuerdo, de iniciativas, y no esté presente a la hora de la realidad. Pienso que nos pagan por venir a trabajar y no por llevar una lucha mediática en redes sociales", recriminó.
Por su parte, la coordinadora de Morena, Fabiola Alanís, llamó a atender de inmediato a la familia, tanto por parte de la Comisión de Derechos Humanos como de la Comisión de Justicia. Confió en que, con la conformación del nuevo Poder Judicial, el exhorto de la 76 Legislatura será atendido de manera eficaz.
