De "lucha mediática" acusan legisladoras al diputado independiente Carlos Tafolla

Delgado Murillo fungió como delegado administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública en la administración silvanista y, en 2021, asumió la misma función en la Secretaría de Finanzas. Su detención está relacionada con investigaciones por presuntos ilícitos en el proceso de licitación para la construcción de cuarteles de la policía estatal durante el gobierno de Aureoles.

En el punto de acuerdo, Bautista Tafolla se asumió como representante de causas sociales y denunció una presunta injusticia en el caso de Delgado Murillo, exigiendo un proceso conforme a derecho, sin arbitrariedades y con respeto a la presunción de inocencia.

El momento álgido se dio al finalizar la lectura del acuerdo, cuando la familia de Mario Delgado lanzó gritos en el recinto. "¡Necesitamos que nos escuchen, que nos escuche el pueblo! Mi papá está viviendo una injusticia. ¡Es un preso político!", denunció su hija.

La primera en tomar la palabra fue la morenista Sandra Olimpia Garibay, quien propuso integrar una comisión especial para atender a la familia. Le siguió Xóchitl Ruíz, del PVEM, quien se ofreció a encabezar el acercamiento como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y lamentó la ausencia de Tafolla, afirmando que “dejó sola a la familia”.