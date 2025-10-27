De "Los Lolos", los ocho detenidos tras ataque a policías en Puruándiro: FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las ocho personas detenidas en el municipio de Puruándiro pertenecen al grupo delincuencial local denominado “Los Lolos”, confirmó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña, al precisar que esta detención se dio tras la agresión a elementos de seguridad municipales.
En entrevista colectiva, descartó que este grupo delincuencial esté ligado al asesinato del síndico de Penjamillo, Roberto Ramírez Zárate.
Refirió que esta detención fue tras una acción coordinada, donde también se aseguraron cuatro armas largas, drogas y motocicletas con reporte de robo.
Los hechos, dijo, se registraron en la colonia El Saucito, tras una agresión a elementos de seguridad municipal.
rmr