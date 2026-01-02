De la mano, buscadoras en Michoacán tienen avances en sus casos

María pidió a las mujeres y hombres que forman parte del colectivo y a todas aquellas personas que buscan a sus madres, padres, hermanas, hermanos o algún familiar que no se den por vencidos, no pierdan la fe y sigan orando por los suyos. "En nuestras mesas nos falta alguien, pero en nuestro corazón siguen presentes. Muchas personas tienen miedo de buscar a sus familiares y, este grupo, busca a todos".

Alma Rodríguez Cázares Es otro caso que pertenece al colectivo "Buscando tus pasos"; desde el 13 de septiembre de 2024 busca a su hijo Ángel Alejandro Córdova Rodríguez, quien desapareció en Uruapan y aseguró que fue levantado por un grupo delictivo. Ella tiene la esperanza de que su hijo siga con vida.

Hoy, es uno de los casos en Michoacán con carpeta de investigación para la búsqueda en vida de su hijo, luego de mucho tiempo de no contar con el apoyo de nadie ni un avance en la carpeta por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Y es que recordó que, por su seguridad, tuvo que salir de Uruapan por sus propios medios y fue en Pátzcuaro, a través del colectivo, donde encontró apoyo y orientación legal para insistir en la búsqueda de su hijo en vida.

"A mi hijo lo recogió un grupo delictivo, no sé para qué, no sé que buscaban ellos, se lo llevaron y no he tenido comunicación (...), el colectivo y la Comisión de Búsqueda han supervisado para que se mueva la carpeta, porque por fin a un año dos meses, empezaron a investigar", puntualizó.