De la mano, buscadoras en Michoacán tienen avances en sus casos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La desaparición de sus familiares unió a María y a Alma en un solo camino; pertenecer al colectivo "Buscando tus Pasos" forma parte de su historia, donde el camino no ha sido nada fácil para ellas, pero que los avances que se han logrado permiten no solo que hoy una persona haya tenido la santa sepultura, mientras que del otro caso se tenga una investigación abierta de búsqueda en vida.
María del Rosario encontró a su papá Marcos Ángel tras un año y un mes de desaparecido; el 20 de febrero de 2024 fue la fecha que marcó a María y a su madre con su desaparición, él era campesino y conocido en varios pueblos vecinos de la localidad de Tócuaro, donde se encontró su cuerpo, en el cerro, el 20 de febrero de 2025.
Marcos Ángel fue uno de las siete personas desaparecidas localizadas sin vida por parte del colectivo "Buscando tus Pasos". Sin embargo, su cuerpo fue entregado el 15 de diciembre pasado.
"Nos unidos al colectivo en agosto del 2024 (...), pasó el tiempo sin ningún resultado de la búsqueda de mi papá, hasta que caminando por el cerro, se localizó. Ya se sepultó y hace poco terminó su novenario", dijo.
María pidió a las mujeres y hombres que forman parte del colectivo y a todas aquellas personas que buscan a sus madres, padres, hermanas, hermanos o algún familiar que no se den por vencidos, no pierdan la fe y sigan orando por los suyos. "En nuestras mesas nos falta alguien, pero en nuestro corazón siguen presentes. Muchas personas tienen miedo de buscar a sus familiares y, este grupo, busca a todos".
Alma Rodríguez Cázares Es otro caso que pertenece al colectivo "Buscando tus pasos"; desde el 13 de septiembre de 2024 busca a su hijo Ángel Alejandro Córdova Rodríguez, quien desapareció en Uruapan y aseguró que fue levantado por un grupo delictivo. Ella tiene la esperanza de que su hijo siga con vida.
Hoy, es uno de los casos en Michoacán con carpeta de investigación para la búsqueda en vida de su hijo, luego de mucho tiempo de no contar con el apoyo de nadie ni un avance en la carpeta por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Y es que recordó que, por su seguridad, tuvo que salir de Uruapan por sus propios medios y fue en Pátzcuaro, a través del colectivo, donde encontró apoyo y orientación legal para insistir en la búsqueda de su hijo en vida.
"A mi hijo lo recogió un grupo delictivo, no sé para qué, no sé que buscaban ellos, se lo llevaron y no he tenido comunicación (...), el colectivo y la Comisión de Búsqueda han supervisado para que se mueva la carpeta, porque por fin a un año dos meses, empezaron a investigar", puntualizó.
De oficio chofer, comentó que su hijo era independiente, pero el que sostenía a la familia. "Si les debía algo, yo creo que ya lo pago; regrésenlo con bien, saben que era un muchacho trabajador (...), tengo la esperanza de encontrarlo vivo, lo he soñado, porque muerto no lo siento".
Reiteró que a raíz de su unión al colectivo, se logró tener avances en la averiguación, por lo que hoy las autoridades de procuración de justicia de Uruapan están investigando el caso y hay una orden para búsqueda en vida.
BCT