De forma privada, concluyen visitas de Harfuch y Trevilla a Michoacán

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- De forma privada se realizaron las reuniones que este día encabezaron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

La primera parada se dio en uno de los destacamentos de la Guardia Nacional en Uruapan, en Tiamba, donde la reunión duró poco más de una hora, en la que estuvieron presentes empresarios y aguacateros de la región, además del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; el fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña; el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Antonio Cruz Medina; la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, y el diputado local, Carlos Bautista Tafolla.

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, García Harfuch llegó al Aeropuerto Internacional de Uruapan y se trasladó vía terrestre a Tiamba; su salida se dio bajo el resguardo de elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano.

Ninguna de las autoridades dio palabra ante los medios de comunicación sobre lo acontecido en la reunión.

En tanto, el general Ricardo Trevilla Trejo se trasladó vía helicóptero a Morelia a un evento en la 21/a. Zona Militar, donde dio un mensaje de fin de año a los elementos castrenses.

Este encuentro representa la tercera visita de Harfuch a Michoacán en menos de dos meses, como respuesta a los asesinatos del líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, y del edil de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurridos el 19 de octubre y 1 de noviembre, respectivamente.

En el caso de Carlos Manzo, tras la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, han sido nueve los detenidos por su presunta intervención en los hechos del 1 de noviembre. Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, es considerado el autor intelectual; asimismo, se detuvo a siete escoltas del círculo más cercano de Manzo, y a Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, supuesto reclutador de al menos dos menores que asesinaron al edil. Todos vinculados a proceso.

Mientras que, en el caso de Bernardo Bravo, hasta el momento no ha habido ningún detenido, pero sí órdenes de aprehensión contra César Alejandro Sepúlveda Arellano, “El Botox”, líder del Cártel de Los Blancos de Troya, así como de Jonathan “N”, alias “El Timbas”.