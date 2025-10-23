De enero a septiembre, se realizaron más de 1 millón de trámites por refrendo vehicular: Luis Navarro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el pasado mes de septiembre, la Secretaría de Administración y Finanzas, a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), registró ingresos por 107 millones 191 mil 755 pesos por atención y cobro de trámites vehiculares, monto que forma parte de los dos mil 189 millones 738 mil 283 pesos, que por dicho concepto se han realizado pagos en los primeros nueve meses del año.

El tesorero estatal, Luis Navarro, dio a conocer lo anterior al destacar que tales resultados se han obtenido gracias a la confianza de la ciudadanía en la gestión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y al fortalecimiento de la cultura del orden y la regularización en la documentación oficial, como es el caso de refrendos, dotación de placas, altas, bajas, validaciones y licencias de conducir, entre otros rubros vehiculares.