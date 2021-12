De cada 100 denuncias, 28 no son delitos: FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De cada 100 denuncias que recibe la Fiscalía General del Estado (FGE), 28 no son consideradas delito luego de que se realizó la investigación correspondiente, así lo afirmó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Adrián López Solís.

El fiscal del estado explicó que cuando el Ministerio Público investiga pero concluye que no existe un delito, se determina el no ejercicio de la acción penal, pues al no haber delito, no hay responsable, dijo.