DC Tours se pronuncia tras accidente en Tiripetío; promete atención a familiares

El autobús, que transportaba a un grupo de viajeros con destino a los tradicionales eventos decembrinos de Tlalpujahua y El Oro, sufrió una volcadura a la altura de Tiripetío, lo que dejó un saldo preliminar de siete personas fallecidas y al menos 20 lesionadas, algunas de ellas de gravedad.

En el documento, firmado por el equipo de DC Tours y De vuelta al Mundo, la empresa expresó su “compromiso, responsabilidad y lealtad” hacia clientes y familiares, asegurando que han estado “minuto a minuto orando y pendientes de cada uno de los viajeros”.

Asimismo, indicaron que están brindando atención total a las víctimas y sus familiares, y que todo lo relacionado con esta “lamentable tragedia” será tratado “con exclusividad y respeto hacia los familiares”.