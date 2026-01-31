Darán a conocer avances sobre investigación del homicidio de Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los próximos días se darán a conocer más avances sobre la investigación del homicidio de Carlos Manzo, informó Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán.

En entrevista colectiva, el mandatario fue cuestionado sobre el estado que guarda la investigación de dicho homicidio cometido el pasado 1 de noviembre. Al respecto, señaló que ya se cuenta con varias personas detenidas y recalcó que se da seguimiento a los procesos correspondientes.

Aunado a esto, indicó que se presentará un informe en el que se detallarán los esfuerzos realizados, el número de personas detenidas y el avance de las líneas de investigación que continúan en desarrollo por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Los avances están a la vista, vamos por buen camino, tenemos la obligación de hacer justicia, en este caso como en otros más que estamos haciendo (…)”, destacó.

BCT