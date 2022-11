Dan bienvenida al Buque ONE Orinoco a Puerto de Lázaro Cárdenas

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- La Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas (ASIPONA), ofreció la bienvenida de su primer arribo al puerto al buque ONE Orinoco de la empresa Ocean Network Express, navío que es característico por su color magenta.

Tras arribar a las instalaciones de la Terminal Especializada de Contenedores I, operada por Hutchison Ports Holding, el Capitán del barco Mihai Munteanu recibió una placa conmemorativa entregada en representación del Director General de la ASIPONA Lázaro Cárdenas, el Almirante Retirado Jorge Luis Cruz Ballado, la Gerente de Comercialización, la Maestra María Agustina Álvarez Martínez.

Al acto protocolario, se sumaron Antonio Marroquín, Manager Grupo Meritus y Adalid Barragán López, del Departamento de Atención a Clientes de la Gerencia de Comercialización de la ASIPONA Lázaro Cárdenas.

El ONE Orinoco salió de su puerto inicial en septiembre en Ningbo, China y está en la ruta ALX3: Asian Latin America Express 3. Los puertos que cubre esta ruta son: Ensenada, Lázaro Cárdenas y Manzanillo en México; Puerto Quetzal, en Guatemala; Rodman en Panamá; Buenaventura, en Colombia; Calleo, en Perú y Guayaquil, en Ecuador.

Con bandera de Hong Kong, fue construido en septiembre del 2022 y tiene una capacidad de 12,000 TEU´s, tiene 330,00 m de eslora y 48,20 m de manga. ONE es ampliamente reconocido en todo el mundo por su color magenta, presente en barcos, contenedores y en toda su identidad visual.

Como dato adicional, ONE inició en octubre de 2021 la campaña ONE Pink Ribbon, que tiene como objetivo realizar donaciones a instituciones que trabajan para crear conciencia y luchar contra el cáncer de mama. El valor de la donación se calculará por el kilometraje anual del transporte de los 100 contenedores Pink Ribbon de la flota ONE dedicados exclusivamente a la acción.

EA