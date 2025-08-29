Dan 81 años de cárcel por secuestro y desaparición en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una sentencia que marca precedente, un juez de oralidad penal en Uruapan condenó a 81 años de prisión a Adalberto R., Javier G. y Juan José B. por los delitos de secuestro agravado y desaparición de personas cometida por particulares, en agravio de cuatro víctimas.

Los hechos ocurrieron el 18 de mayo de 2022, cuando las víctimas se encontraban en un taller de carrocerías en la colonia Santa Rosa, en Uruapan. En ese lugar fueron privadas de la libertad por los ahora sentenciados, quienes llegaron en dos vehículos, armados con armas largas y cortas. Subieron por la fuerza a Noé G., Raúl M., Jonathan Raúl M. y Mario R., y se retiraron del sitio.

Días después, el 24 de mayo, fue localizado sin vida Noé G. en la colonia Observatorio. Hasta la fecha, no se tiene conocimiento del paradero de las otras tres personas.

Además de la pena de cárcel, los responsables deberán pagar una multa superior a 1 millón 100 mil pesos y una reparación del daño que asciende a $3,498,888.08 pesos.

En Paracho, el Poder Judicial dictó 35 años de prisión a José Miguel A. por el homicidio de una persona que se encontraba frente a un establecimiento en la colonia Centro. El agresor se acercó por la espalda y le provocó la muerte con una navaja antes de huir. Además de la pena, se fijó un monto superior a los 700 mil pesos por reparación del daño.