Dan 81 años de cárcel por secuestro y desaparición en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una sentencia que marca precedente, un juez de oralidad penal en Uruapan condenó a 81 años de prisión a Adalberto R., Javier G. y Juan José B. por los delitos de secuestro agravado y desaparición de personas cometida por particulares, en agravio de cuatro víctimas.
Los hechos ocurrieron el 18 de mayo de 2022, cuando las víctimas se encontraban en un taller de carrocerías en la colonia Santa Rosa, en Uruapan. En ese lugar fueron privadas de la libertad por los ahora sentenciados, quienes llegaron en dos vehículos, armados con armas largas y cortas. Subieron por la fuerza a Noé G., Raúl M., Jonathan Raúl M. y Mario R., y se retiraron del sitio.
Días después, el 24 de mayo, fue localizado sin vida Noé G. en la colonia Observatorio. Hasta la fecha, no se tiene conocimiento del paradero de las otras tres personas.
Además de la pena de cárcel, los responsables deberán pagar una multa superior a 1 millón 100 mil pesos y una reparación del daño que asciende a $3,498,888.08 pesos.
En Paracho, el Poder Judicial dictó 35 años de prisión a José Miguel A. por el homicidio de una persona que se encontraba frente a un establecimiento en la colonia Centro. El agresor se acercó por la espalda y le provocó la muerte con una navaja antes de huir. Además de la pena, se fijó un monto superior a los 700 mil pesos por reparación del daño.
En Morelia, se vinculó a proceso a María Elena F. por el delito de retención de menor, en agravio de su propio hijo. El caso deriva del incumplimiento de un convenio judicial que otorgaba la custodia definitiva al padre. En febrero de 2025, durante una convivencia autorizada, la imputada no devolvió al menor, pese a los reiterados requerimientos. Como medidas cautelares, deberá presentarse ante la Unidad de Medidas Cautelares y tiene prohibido salir del municipio. Se concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
También en Morelia, fueron vinculados a proceso Olivio R. y Jorge Luis M. por el delito de extorsión, en agravio de una mujer viuda de un agricultor secuestrado en Tecario, municipio de Tacámbaro. Tras recibir mensajes amenazantes con exigencias de dinero, las autoridades implementaron un operativo en el fraccionamiento Villas del Pedregal, donde detuvieron a los implicados al momento de recoger un paquete que simulaba el pago. Ambos permanecerán en prisión preventiva durante el proceso, el cual tiene un plazo de investigación de tres meses.
RPO