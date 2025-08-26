Dan 70 años de cárcel a feminicida de Damariz y Karla, crimen ocurrido en Uruapan en 2020

En Juicio oral se demostró que el día en cita, las víctimas Karla Lizeth N. y Damariz Soledad C. se encontraban en una convivencia en un domicilio ubicado en la colonia Lomas del Valle Norte, cuando en un momento determinado, Miguel Ángel G. y otras personas las atacaron y privaron de la vida.

Estos hechos fueron del conocimiento de la Fiscalía Regional de Uruapan, por lo que de inmediato se desplazó un equipo multidisciplinario para realizar las actuaciones correspondientes en el lugar de los hechos; asimismo se dio inicio a la carpeta de investigación permitiendo establecer la identidad y la participación de Miguel Ángel G., quien fue detenido con base a una orden de aprehensión.

Una vez que se desahogaron las pruebas presentadas por la fiscalía, un Tribunal de Enjuiciamiento emitió fallo condenatorio contra Miguel Ángel G., al acreditarse su responsabilidad en el delito, mismo por el que lo sentenció a 70 años de prisión y pago por concepto de reparación del daño.

