Dan 50 años de prisión a secuestradores de agricultor en Uruapan

Posteriormente, el 28 de enero y el 3 de febrero, fueron realizados los pagos requeridos, por lo que la víctima fue puesta en libertad.

De los hechos tuvo conocimiento la UECS, que dio inicio con las investigaciones y estableció la posible participación de José Manuel M. y Luis Felipe B., en los hechos, quienes fueron detenidos con base en una orden de aprehensión, y posteriormente vinculados a proceso.

Una vez desahogado el desfile probatorio, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó su responsabilidad penal por lo que emitió fallo condenatorio en su contra y los sentencio a 50 años de prisión, así como al pago de la reparación del daño.