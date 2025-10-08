Dan 33 años de cárcel a hombre por secuestrar a un niño en Lázaro Cárdenas

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo, mediante procedimiento abreviado, sentencia condenatoria de 33 años y 4 meses de prisión contra Ramón A., responsable del secuestro agravado de un niño de 8 años; hechos ocurridos en Lázaro Cárdenas.

El 24 de agosto de 2020, la víctima se encontró con el responsable en las cercanías de su casa, cuando éste lo convenció para que lo acompañara a comprar sustancias ilícitas y un refresco.

Al ir caminando, el niño se dio cuenta de que se dirigían a la casa de Ramón A., ubicada en la tenencia de Guacamayas, y cuando quiso regresar, el sentenciado lo sometió y lo llevó a su domicilio, donde lo atacó sexualmente y lo mantuvo privado de su libertad por aproximadamente 21 horas, cuando la madre de la víctima acudió a rescatarlo, tras enterarse de que estaba con él.

Del hecho tomó conocimiento la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas, que emprendió actos de investigación y reunió datos de prueba que permitieron la detención de Ramón A., en cumplimiento a una orden de aprehensión. Posteriormente fue vinculado a proceso.

Una vez satisfechos los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el Ministerio Público solicitó la apertura del Procedimiento Abreviado, mediante el cual el órgano jurisdiccional resolvió sentenciar a Ramón A. a 33 años y 4 meses de prisión, así como al pago por concepto de reparación del daño.