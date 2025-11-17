Da Raúl Zepeda posesión a José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, dio posesión este lunes a José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Durante un breve acto realizado en las instalaciones de la propia dependencia y ante la estructura operativa de la institución, Zepeda Villaseñor presentó el relevo instruido por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y destacó que este cambio forma parte del fortalecimiento institucional que impulsa el Ejecutivo estatal para seguir reforzando las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En su mensaje subrayó que, en esta nueva etapa, se intensificarán las labores de inteligencia en materia de seguridad, con el objetivo central de reducir la incidencia delictiva en la entidad.

El secretario de Gobierno puntualizó que la administración estatal continuará consolidando estrategias basadas en coordinación, disciplina operativa y análisis especializado para garantizar mejores resultados en la materia.