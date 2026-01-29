¿Dónde y cómo tramitar la credencial para personas con discapacidad en Morelia?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las personas con discapacidad en Michoacán pueden acceder de manera gratuita a una credencial oficial que les permite obtener descuentos en diversos servicios, así como integrarse a programas sociales y acceder a tarifas preferenciales en trámites federales.
En Michoacán, este documento es emitido por el Sistema DIF estatal a través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) y funciona como una identificación oficial válida en todo el país.
💳 Ahorra en servicios
Predial
Agua
Tenencia
🚌 Paga menos en transporte público
✈️ Descuentos en el trámite del pasaporte
🛍️ Precios especiales en comercios afiliados
📋 Acceso a programas sociales
🆔 Identificación oficial válida en todo México
El trámite no tiene costo y se realiza en coordinación con instancias federales de salud, lo que garantiza su validez nacional y su reconocimiento en distintas dependencias.
Las personas interesadas en realizar el trámite deben acudir directamente al CREE en Morelia, donde se atiende de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.
