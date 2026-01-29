¿Dónde y cómo tramitar la credencial para personas con discapacidad en Morelia?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las personas con discapacidad en Michoacán pueden acceder de manera gratuita a una credencial oficial que les permite obtener descuentos en diversos servicios, así como integrarse a programas sociales y acceder a tarifas preferenciales en trámites federales.

En Michoacán, este documento es emitido por el Sistema DIF estatal a través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) y funciona como una identificación oficial válida en todo el país.

Beneficios clave

💳 Ahorra en servicios

Predial

Agua

Tenencia

🚌 Paga menos en transporte público

✈️ Descuentos en el trámite del pasaporte

🛍️ Precios especiales en comercios afiliados

📋 Acceso a programas sociales

🆔 Identificación oficial válida en todo México