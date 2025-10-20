¿Dónde comprar más barata la despensa en Morelia? Este lugar tiene los mejores precios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta semana, el precio de la canasta básica en Michoacán se mantuvo estable, con un rango que va de 935 a mil 451 pesos, según el monitoreo más reciente de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

El punto con los precios más bajos fue nuevamente el Tianguis de la Feria de Morelia, donde los 25 productos esenciales se consiguen por 935 pesos. En segundo lugar, se ubicó Bodega Aurrerá de Uruapan, con un precio de mil 97 pesos, y en tercero el mercado municipal de Apatzingán, con mil 144 pesos.

En contraste, el costo más elevado se registró en el Walmart de Zamora, donde la misma canasta se cotizó en mil 451 pesos. En Lázaro Cárdenas, los precios oscilaron entre mil 282 y mil 381 pesos, dependiendo del establecimiento.

Según la Sedeco, los precios se han mantenido dentro de ese rango durante las últimas seis semanas, pese a ligeros ajustes a la baja en productos como el huevo y el limón.

📊 ¿Cómo va la canasta a nivel nacional?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) también reportó que el precio promedio nacional de la canasta del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) —conformada por 24 productos— se mantiene por debajo del tope de $910 pesos.

Durante la semana del 6 al 10 de octubre:

En la región Norte : $856 pesos

En la región Centro : $858 pesos

En la región Centro-Norte : $862 pesos

En la región Sureste: $852 pesos

El precio más bajo detectado fue de $770.80 pesos en Cuernavaca, Morelos; mientras que el más alto fue de $917.80 pesos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.