Así llegan las almas: rituales y fechas del Día de Muertos en Michoacán

En Michoacán, particularmente en las comunidades p'urhépechas de la región lacustre del lago de Pátzcuaro, el Día de Muertos no es solo una fecha en el calendario, sino un ciclo ritual profundamente arraigado que comienza desde finales de octubre y culmina los primeros días de noviembre.

A diferencia de la noción popular que ubica la celebración únicamente el 1 y 2 de noviembre, en Michoacán las actividades rituales pueden iniciar desde el 26 o 27 de octubre, dependiendo de cada comunidad. Esta tradición se transmite de generación en generación como una forma de mantener viva la conexión espiritual con los difuntos.

📆 Calendario ritual aproximado en Michoacán

Basado en estudios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y registros etnográficos de la Secretaría de Cultura, este es el calendario más documentado en torno al retorno de las almas:

26-27 de octubre: Inician los preparativos y algunos rituales comunitarios, especialmente en pueblos como Tiríndaro , donde se celebra el “Culto a las Ánimas”, reconocido por el INAH como un patrimonio cultural significativo.

28-30 de octubre: Llegan las ánimas de los niños y personas que murieron de forma trágica o sin haber sido bautizadas. Se montan altares específicos para ellos, con juguetes, dulces, veladoras y rezos.

31 de octubre: Se recuerda a las almas olvidadas, aquellas que no tienen familia o cuyas ofrendas ya no son colocadas. Este día es central en pueblos como Janitzio o Tzintzuntzan.

1 de noviembre (Día de Todos los Santos): Se recibe a las almas de niños que vivieron una vida ejemplar. Las tumbas se decoran con flores de cempasúchil, velas y ofrendas tradicionales.

2 de noviembre (Día de Muertos): Llegan las almas de los adultos. Las familias asisten a los panteones para velar a sus difuntos durante la noche, con música, comida y oraciones.

🔥 Ritos característicos en la región purépecha

En Michoacán, el Noche de Ánimas no se limita a una vigilia en el panteón. Se trata de un proceso ceremonial, donde las ofrendas adquieren un lenguaje simbólico:

Los arcos de flores representan la puerta entre el mundo de los vivos y los muertos.

La flor de cempasúchil guía con su aroma y color el camino de las almas.

El pan de muerto, veladoras, fotografías y comida favorita del difunto forman parte esencial del altar.

En pueblos como Tzintzuntzan, Cucuchucho, Arocutín, Erongarícuaro y Janitzio, las familias pernoctan junto a las tumbas, iluminadas con cientos de velas.

El culto a las ánimas en comunidades como Tiríndaro, municipio de Zacapu, ha sido incluso llevado a exposiciones en el Museo Nacional de Antropología, como testimonio de la riqueza simbólica de este ritual.