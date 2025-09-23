Día del Perro Adoptado: rescates rebasan 80% adopciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pelitos de alambre, ojos que suplican caricias y un corazón dispuesto a amar, así son los perros callejeros, sin pedigrí ni pelajes de revista, vagan entre banquetas y asfalto soñando, quizá sin saberlo, con una casa donde el agua y el alimento no sean un milagro.

Las asociaciones protectoras de animales de Michoacán recordaron en este 23 de septiembre Día del Perro Adoptado que, derivado que los rescates han rebasado 80 por ciento en número de adopciones, solo 30 por ciento de los lomitos logran un hogar definitivo.

El resto queda bajo la entrega silenciosa de activistas que, con recursos limitados, frenan nuevos rescates para no saturar albergues.

“Invito a la ciudadanía a convivir y amar a un perro, no por nada es el mejor amigo del ser humano”, expresó Erika Alejandra Madriz, de la asociación Unidos Dejando Huella en Puruándiro, al lamentar la disminución de adopciones.

"La ternura no entiende de razas" señaló Madriz, recalcando que los perros de calle y los de linaje comparten el mismo corazón y las mismas necesidades, tanto de alimento, cuidados y afecto.

Isabel Barajas Aguilar, del centro de resguardo Una Familia de Pelos en Peribán, exhortó a “pensar en adoptar muchísimo antes de comprar”, para salvar vidas y frenar los criaderos clandestinos de perros y gatos de raza.

Desde la Unión de Asociaciones y Rescatistas Uruapan por la Protección Animal (UARUPA), Alejandro Martínez subrayó que algunos lomitos aguardan en refugios más de cuatro años, y no todos sobreviven para conocer una familia.

Frente a esta realidad, Unidos Dejando Huella, Una Familia de Pelos, UARUPA y el Colectivo Estatal Animalista de Michoacán (CEAM) felicitaron a quienes han dado cobijo a un peludo y reiteraron el llamado: adopten antes de comprar y esterilicen a sus compañeros de cuatro patas.

Este 23 de septiembre es para recordar que entre el ruido del tráfico y las banquetas ardientes, los perros callejeros caminan con paso cansado, y su única esperanza es ser adoptado.

BCT